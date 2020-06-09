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На МТЗ пожар, там работал МЧС
09.06.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На МТЗ был пожар. Обошлось без пострадавших. О происшествии
По предварительной информации, горит покрасочная камера. На месте работают подразделения МЧС. Сообщается, что в 9.48 пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
(Будет дополнено)
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По предварительной информации, горит покрасочная камера.
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