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Белорусы за день собрали годовую зарплату фельдшеру из Лиды, с которым не продлевают контракт
09.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидскому фельдшеру Павлу Палейчику, которому дали 7 суток ареста за встречу с блогером Сергеем Тихановским и с которым после этого не продлевают контракт, неравнодушные белорусы
Напомним, Павла Палейчика осудили на 7 суток за встречу с Тихановским в Лиде, которая проходила 22 апреля. Во время нее фельдшер скорой рассказал, что в городе не хватает машин, средств индивидуальной защиты, а водители работают по 12 часов. После встречи с блогером фельдшера перевели из реанимационной бригады в обычную. А 8 июня стало известно, что с Павлом
В скорой помощи он работает с 2014 года.
У фельдшера есть жена, тоже медик, в декрете и годовалый ребенок.
Сотрудники лидской станции скорой помощи написали коллективное обращение на имя главного врача ЦРБ Вадима Трубчика с просьбой продлить контракт фельдшеру. По словам Павла, подписались около 80 человек, однако он изначально знал, что такое обращение не будет принято во внимание.
После того как стало известно о непродлении контракта, Павел Палейчик открыл на MolaMola сбор на две тысячи рублей, чтобы желающие могли его поддержать в непростой период жизни. Однако менее чем за сутки белорусы собрали Павлу сумму, сопоставимую с его годовой зарплатой.
Получить комментарий Трубчика относительно ситуации с непродлением контракта Палейчику TUT.BY не может уже сутки.
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Лидскому фельдшеру Павлу Палейчику, которому дали 7 суток ареста за встречу с блогером Сергеем Тихановским и с которым после этого не продлевают контракт,...
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