Указ президента: какие льготы при поступлении получат отслужившие в армии

Источник материала: Tut.by

Выпускники аграрных классов смогут поступать в профильные вузы без экзаменов. Для этого им понадобится целевое направление, не ниже 6 баллов по всем предметам в аттестате и не ниже 7-ми — по профильным предметам. Указ , который корректирует правила приема в вузы и ссузы, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Среди других изменений — молодые люди, прошедшие срочную военную службу, смогут получить преференции при поступлении на «заочку» или вовсе поступить вне конкурса.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первые аграрные классы в белорусских школах появились в 2018 году. Их цель заключалась в том, чтобы познакомить учеников с основами сельского хозяйства и мотивировать поступать на сельскохозяйственные специальности. В прошлом учебном году в аграрных классах учились 2476 школьников.

С 2020 года выпускники аграрных классов смогут поступать на специальности сельскохозяйственного профиля без экзаменов. Для этого им понадобится лишь пройти собеседование, взять целевое направление и иметь в аттестате не ниже шести баллов по всем предметам и не ниже семи — по профильным.

Сейчас аграрные классы функционируют в старшей школе — на базе 10-х и 11-х классов. Чтобы попасть в них, достаточно иметь не ниже 5 баллов по всем предметам в аттестате за базовую школу и не ниже шести — по профильным предметам. Школьники, которые выбрали для себя сельскохозяйственный профиль, изучают отдельные предметы на повышенном уровне, также в их программе есть факультативные занятия «Введение в аграрные профессии».

Новый указ президента касается и молодых людей, которые прошли срочную службу или службу в резерве. Согласно документу, при наличии рекомендации воинских частей им будут предоставлены преференции. Одно из условий — поступать нужно максимум спустя год после того, как молодой человек отслужил.

Без экзаменов отслужившие в армии смогут поступать в ссузы, но только на те специальности, которые сейчас востребованы экономикой. При этом нужно иметь рекомендацию от воинской части и отметки в аттестате не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний.

С преференциями отслужившие в армии смогут поступать и в вузы — на бюджетную заочную форму на специальности, наиболее востребованные экономикой. Среди них есть зоотехника, плодоовощеводство, мелиорация и водное хозяйство, промышленное рыбоводство, машины и технология литейного производства, ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве и другие. С полным списком этих специальностей можно ознакомиться здесь .Согласно указу, отслужившие смогут вне конкурса претендовать на места, которые остались после зачисления абитуриентов, поступающих без экзаменов (а это победители олимпиад и спортивных соревнований, выпускники педагогических классов и т.д.).

Тем, у кого уже есть среднее специальное медицинское образование, также предоставляется возможность поступить вне конкурса на специальности профиля «здравоохранение».

Указ № 209, который вносит изменения в указ № 80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего образования І ступени и среднего специального образования», Александр Лукашенко подписал 5 июня.