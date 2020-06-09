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Указ президента: какие льготы при поступлении получат отслужившие в армии
09.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выпускники аграрных классов смогут поступать в профильные вузы без экзаменов. Для этого им понадобится целевое направление, не ниже 6 баллов по всем предметам в аттестате и не ниже 7-ми — по профильным предметам.
Первые аграрные классы в белорусских школах
С 2020 года выпускники аграрных классов смогут поступать на специальности сельскохозяйственного профиля без экзаменов. Для этого им понадобится лишь пройти собеседование, взять целевое направление и иметь в аттестате не ниже шести баллов по всем предметам и не ниже семи — по профильным.
Сейчас аграрные классы функционируют в старшей школе — на базе 10-х и 11-х классов. Чтобы попасть в них, достаточно иметь не ниже 5 баллов по всем предметам в аттестате за базовую школу и не ниже шести — по профильным предметам. Школьники, которые выбрали для себя сельскохозяйственный профиль, изучают отдельные предметы на повышенном уровне, также в их программе есть факультативные занятия «Введение в аграрные профессии».
Новый указ президента касается и молодых людей, которые прошли срочную службу или службу в резерве. Согласно документу, при наличии рекомендации воинских частей им будут предоставлены преференции. Одно из условий — поступать нужно максимум спустя год после того, как молодой человек отслужил.
Без экзаменов отслужившие в армии смогут поступать в ссузы, но только на те специальности, которые сейчас востребованы экономикой. При этом нужно иметь рекомендацию от воинской части и отметки в аттестате не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний.
С преференциями отслужившие в армии смогут поступать и в вузы — на бюджетную заочную форму на специальности, наиболее востребованные экономикой. Среди них есть зоотехника, плодоовощеводство, мелиорация и водное хозяйство, промышленное рыбоводство, машины и технология литейного производства, ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве и другие. С полным списком этих специальностей можно ознакомиться
Тем, у кого уже есть среднее специальное медицинское образование, также предоставляется возможность поступить вне конкурса на специальности профиля «здравоохранение».
Указ № 209, который вносит изменения в указ № 80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего образования І ступени и среднего специального образования», Александр Лукашенко подписал 5 июня.
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Выпускники аграрных классов смогут поступать в профильные вузы без экзаменов. Среди других изменений - молодые люди, прошедшие срочную военную службу, смогут...
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