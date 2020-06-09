О льготах, правах и гарантиях граждан с инвалидностью

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Граждане с инвалидностью реализуют свои права на государственные социальные льготы, права и гарантии в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (далее — Закон) на основании удостоверения инвалида, выдаваемого медико-реабилитационными экспертными комиссиями.

В соответствии с Законом инвалиды I и II группы имеют право на 90-процентную скидку от стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями — также перевязочных материалов (при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. На бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства. На бесплатное либо льготное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь. Обеспечение средствами реабилитации осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов и (или) государственными организациями здравоохранения бесплатно (на льготных условиях) на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения.





По вопросу обеспечения средствами реабилитации необходимо обращаться в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 115 а, каб. № 7, тел. 5-12-60, и УЗ «Несвижская центральная районная больница» по адресу: г. Несвиж, ул. Сырокомли, д. 29, тел. 2-50- 67.

Инвалиды I и II группы имеют право и на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) (для неработающих инвалидов). Лица, сопровождающие инвалидов I группы в санаторно-курортные или оздоровительные организации, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. Для этого нужно обратиться в представительство Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Несвижскому району по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1 (Несвижский районный исполнительный комитет), каб. 218, или по тел. 5-13-20. Приемные дни — вторник, четверг, с 9.00 до 12.00.

Также инвалиды имеют право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства. А проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, — также на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах границ района по месту жительства (также для лица, сопровождающего инвалида I группы).

Еще одно право — на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси (также для лица, сопровождающего инвалида I группы).

Гражданам с инвалидностью предоставляется 50-процентная скидка с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения и право на 50 % скидки с платы за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов) по установленным законодательством тарифам в пределах утвержденных норм потребления, а проживающим в домах без центрального отопления — за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством для продажи населению. Это право предоставлено для инвалидов, не имеющих трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающих одних либо только с инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, достигшими возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях.

Инвалидам III группы указанным Законом предоставлено право на 50 % скидки со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, для лечения заболевания, приведшего к инвалидности.

ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Нуждающимся в социальной поддержке гражданам может быть предоставлена материальная поддержка в виде государственной адресной социальной помощи (далее — ГАСП) и материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее — материальная помощь).

Вопросы предоставления населению ГАСП регулируются Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи».

ГАСП может предоставляться в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий, социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей).

Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала (далее — критерий нуждаемости). С 1 мая 2020 г. эта величина составляет 246,78 рубля. Размер ежемесячного социального пособия составляет положительную разницу между критерием нуждаемости и среднедушевым доходом семьи и пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости в период предоставления ежемесячного социального пособия.

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям при наступлении трудной жизненной ситуации при условии, что их среднедушевой доход не превышает 150 % критерия нуждаемости. С 1 мая 2020 г. эта величина составляет 370,17 рубля.

Под трудной жизненной ситуацией понимаются объективные обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения:

полная нетрудоспособность по причине инвалидности или достижения гражданами 80-летнего возраста;

неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для лечения которого требуется длительное применение лекарственных средств;

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), противоправных действий других лиц;

другие объективные обстоятельства, требующие материальной поддержки.

Наличие трудной жизненной ситуации, дающей право на предоставление единовременного социального пособия, подтверждается документально и (или) устанавливается специальной комиссией на основании акта обследования.

Размер такого пособия в зависимости от трудной жизненной ситуации, в которой находится семья, составляет до 10 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 4 степень утраты здоровья, инвалидам 1 группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства, на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих расходы на их приобретение.

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей) устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении помощи (с 1 мая 2020 года — 370,17 рубля).

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется четыре раза в течение календарного года, но не более одного раза в месяц.

Заявление о предоставлении государственной адресной социальной помощи для возмещения затрат на приобретение подгузников подается гражданином (совершеннолетним членом семьи либо опекуном (попечителем), представителем) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) инвалида 1 группы или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

В случае смерти гражданина, имевшего право на социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников, выплата такого пособия членам семьи (опекуну (попечителю), представителю) не производится.

В соответствии с Инструкцией о порядке оказания нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства социальной защиты Республики Беларусь от 3 августа 2001 г. № 9, неработающим инвалидам также может оказываться материальная помощь. Ее размер в каждом конкретном случае устанавливается руководителем органа по труду, занятости и социальной защите или ТЦСОН на основании заявления, акта обследования материально-бытового положения и, при необходимости, других документов, подтверждающих необходимость оказания помощи.

Для оказания ГАСП и материальной помощи необходимо обращаться в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 115 а, каб. № 7, или по тел.: 5-12-60, 5-19-87.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оказание социальных услуг регулируется Законом Республики Беларусь «О социальном обслуживании».

В Несвижском районе функционирует ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения», деятельность которого направлена на организацию и оказание нуждающимся гражданам социальных услуг в формах стационарного, полустационарного, нестационарного, срочного социального обслуживания, социального обслуживания на дому.

Предоставляются различные виды социальных услуг (социально-бытовые, социально-реабилитационные, социально-посреднические, услуги сиделки, услуги сопровождаемого проживания и другие) в соответствии с перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг.

Социальные услуги гражданам оказываются на безвозмездной и возмезд-ной основе.

Оказание социальных услуг осуществляется территориальным центром на основании письменного заявления и договора оказания социальных услуг, заключенного между гражданином (его законным представителем) с одной стороны, и территориальным центром с другой стороны, при наличии у гражданина медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний, подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья.

По вопросам пенсионного и материально-бытового обеспечения инвалидов обращаться в отдел пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, 2 этаж — каб. № 227 (тел. 5-90-82), каб. № 226 (тел. 5-19-30), каб. № 228 (тел.: 5-54-52, 5-19-28) каб. № 207 (тел.: 5-90-26, 5-15-73).

По вопросам занятости и трудовых отношений обращаться в отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 4, 4 этаж — каб. № 1 (тел. 5-91-60), каб. № 2 (тел. 5-13-42), каб. № 3 (тел. 5-12-87), каб. № 5 (тел. 5-15-86).

По вопросам оказания социальных услуг обращаться в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 115 а, каб. № 2, тел. 2-12-27.

Татьяна Толстик,

начальник управления по труду, занятости и социальной защите

Несвижского райисполкома.

Татьяна Толстик,

начальник управления по труду, занятости и социальной защите

Несвижского райисполкома.