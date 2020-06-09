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Опять оранжевый. Сегодня нам обещают грозы и град, завтра - опять грозы и град, но с жарой

09.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сегодня и завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Сегодня, 9 июня, в период с 12 до 18 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца дня», — сообщили синоптики.

В Минске гроза прогнозируется в период с 14 до 20 часов. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

10 июня, в среду, на большей части территории страны ожидаются грозы, в дневные часы при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град и сильные ливни. Днем по восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30...+32 °C.

В Минске завтра сохранятся грозы, в дневные часы при грозахшквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Днем в столице максимальная температура воздуха достигнет +30 °C.

 
Теги: Минск
 
 
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