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Прямую линию в Кореличах провела член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвира Сороко

09.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Прямую линию в Кореличах провела член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвира Сороко

8 июня, во вторник, прямую телефонную линию в Кореличах провела член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвира Сороко.

К парламентарию поступило два вопроса от жителей Кореличского района.

В настоящий замкнутый круг попали несколько рабочих дочернего строительного унитарного предприятия «Кореличская МПМК-152». После того, как в 2019 году строительная организация была признана банкротом, у нее появился антикризисный управляющий. В начале своей деятельности, а именно в июне 2019 года, он принял на работу несколько человек в качестве сторожей и мастеров, а под Новый год, 31 декабря, всех их уволил. Однако за управляющим остались немалые долги: заработная плата с июня по декабрь, компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие в размере трех среднемесячных заработных плат.

5 марта текущего года суд Кореличского района обязал антикризисного управляющего выплатить работникам все причитающиеся выплаты. Однако ответчик не только не явился на суд, но и перестал выходить на связь. Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко, которая не понаслышке знает о злоключениях рабочих, вновь и вновь набирает номер телефона недобросовестного ликвидатора, но в ответ слышатся только длинные гудки.

— Этот вопрос мы детально изучим вместе с юристами, — говорит Эльвира Алексеевна после безуспешных попыток дозвониться до антикризисного управляющего. — Такого быть не должно, чтобы люди финансово пострадали. Если есть решение суда, ответчик должен его выполнить. Будем искать рычаги воздействия.

Второй телефонный звонок касался предоставления льгот на жилищно-коммунальные услуги. Как выяснилось в ходе телефонного разговора, в квартире звонившей женщины, инвалида второй группы, прописан трудоспособный сын, который сейчас с ней не проживает.  Как пояснила парламентарий, согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», право на льготы по оплате ЖКУ имеют инвалиды I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с такими же инвалидами и (или) с неработающими пенсионерами.

— Вопросы такого плана, когда у родителей-пенсионеров прописаны трудоспособные члены семьи, с ними не проживающие, поступают к нам довольно часто, — говорит парламентарий. —  Я внесу в Парламент предложение о внесении изменений в действующее законодательство, однако изучение этого вопроса потребует времени.

Звонившая сельчанка в завершение разговора поблагодарила работников райисполкома, сельского Совета, социальной защиты и здравоохранения за содействие в решении вопросов одиноко проживающих пожилых людей, имеющих инвалидность.

Инна ЛЕЙКО

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8 июня, во вторник, прямую телефонную линию в Кореличах провела член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвира Сороко. К
 
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