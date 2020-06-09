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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правила респираторного этикета Теплая погода не снижает риск инфекционных заболеваний. Специалисты напоминают, что независимо от температуры необходимо придерживаться правил респираторного...

Теплая погода не снижает риск инфекционных заболеваний. Специалисты напоминают, что независимо от температуры необходимо придерживаться правил респираторного этикета. Это касается личной гигиены и сохранения социальной дистанции - она должна быть не менее полутора метров.Для профилактики также следует обрабатывать поверхности антибактериальными средствами. Как дома, так и на рабочих местах. Особенное внимание уделять гаджетам.