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Правила респираторного этикета
09.06.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплая погода не снижает риск инфекционных заболеваний. Специалисты напоминают, что независимо от температуры необходимо придерживаться правил респираторного этикета. Это касается личной гигиены и сохранения социальной дистанции - она должна быть не менее полутора метров.
Для профилактики также следует обрабатывать поверхности антибактериальными средствами. Как дома, так и на рабочих местах. Особенное внимание уделять гаджетам.
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Теплая погода не снижает риск инфекционных заболеваний. Специалисты напоминают, что независимо от температуры необходимо придерживаться правил респираторного...
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