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Правила респираторного этикета

09.06.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплая погода не снижает риск инфекционных заболеваний. Специалисты напоминают, что независимо от температуры необходимо придерживаться правил респираторного этикета. Это касается личной гигиены и сохранения социальной дистанции - она должна быть не менее полутора метров.

Для профилактики также следует обрабатывать поверхности антибактериальными средствами. Как дома, так и на рабочих местах. Особенное внимание уделять гаджетам.

 
 
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Теплая погода не снижает риск инфекционных заболеваний. Специалисты напоминают, что независимо от температуры необходимо придерживаться правил респираторного...
 
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