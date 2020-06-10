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В Минске сократили интервалы движения общественного транспорта в час пик

10.06.2020 07:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В общественном транспорте столицы продолжают сокращать интервалы движения в часы пик. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Уже вечером 9 июня горожане могли добраться домой с меньшим количеством попутчиков в автобусах по маршрутам № 37, № 42, № 99 и № 100. В часы пик здесь пустили дополнительный подвижной состав», — говорится в сообщении Мингорисполкома.

С 10 июня в утренние и вечерние часы пик дополнительные составы запустят и в метро. Интервал движения поездов сократится с 2,5 до 2 минут на обеих линиях. Также утром будут чаще ходить троллейбусы маршрута № 36. На трамвайном маршруте № 6 пустят два дополнительных вагона.

В столице проводится постоянный мониторинг пассажиропотока на маршрутах как наземного городского транспорта, так и в подземке. Подвижной состав оперативно добавляют на переполненных маршрутах.

 
Теги: Минск
 
 
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С 10 июня в утренние и вечерние часы пик дополнительные составы запустят и в метро. Интервал движения поездов сократится с 2,5 до 2 минут на обеих линиях.
 
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