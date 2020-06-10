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ООН: Пандемия может привести к глобальной нехватке продуктов
10.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлобальный дефицит еды грозит человечеству из-за пандемии - об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Уже более 800 миллионов человек на планете не доедают на фоне проблем с доставкой продуктов, возникших из-за ограничений пандемии, и эти цифры будут расти. ООН призывает страны расширить меры социальной помощи для уязвимых слоев населения и усилить поддержку производства.
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Глобальный дефицит еды грозит человечеству из-за пандемии - об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Уже более 800 миллионов человек на планете...
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