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В одном из хозяйств Гродненской области решили возродить кролиководство
09.06.2020 22:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВысокая рентабельность, быстрая окупаемость и востребованный диетический продукт. Подзабытую отрасль кролиководства решили возродить в одном из хозяйств Гродненской области. Начинали с 50 голов, сегодня на ферме содержатся уже около 3 тысяч кроликов. Для аграриев зверьки стали дополнительным постоянным доходом, в планах увеличение поголовья. В том, что кролики - это не только ценный мех, убедился Юрий Карнелович.
Производство нежного диетического мяса в хозяйстве "Хвиневичи" решили поставить на промышленную основу в 2007 году
Белый и серый великаны, бельгийский и калифорнийский фландры, а еще французский баран – это породы кроликов, о которых в хозяйстве "Хвиневичи" знают практически все. Производство нежного диетического мяса здесь решили поставить на промышленную основу еще в 2007 году. Начинали с 50 особей, сегодня их уже около 3 тысяч. Есть на ферме и свои любимчики. Вот этот огромный кролик пятнистого окраса - главный производитель. Потомство от него получают исключительно мясное. Отсюда и особый уход: составлен свой распорядок дня, а рацион питания выверен до граммов.
Кролики хоть и производительные, но достаточно капризные животные. Не любят сквозняков, подвержены заболеваниям и даже посторонние в помещении могут негативно повлиять на их самочувствие. Содержание кроликов дело хлопотное, на ферме строгий санитарный режим. За каждым шедом, а это помещение, где содержатся зверьки, закреплен отдельный специалист. Он имеет право работать только со своим поголовьем.
Кролики пользуются спросом, соответственно это живые деньги и работа для людейХозяйство от них имеет быстрый оборот. Рентабельность производства соответствующая. Часть зверьков реализуют на мясопереработку, остальной объем продают населению. Кролиководы хозяйства стараются периодически обновлять поголовье. Попадают сюда и чистокровные особи, привезенные из Европы и России. По каждому из них ведется учет, чтобы линии не пересекались. В планах аграриев расширять производство, чтобы низкокалорийное, гипоаллергенное мясо кроликов стало хорошей альтернативой свинине или говядине.
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Высокая рентабельность, быстрая окупаемость и востребованный диетический продукт. Подзабытую отрасль кролиководства решили возродить в одном из хозяйств...
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