Источник материала: БT





Производство нежного диетического мяса в хозяйстве "Хвиневичи" решили поставить на промышленную основу в 2007 году





Кролики пользуются спросом, соответственно это живые деньги и работа для людей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В одном из хозяйств Гродненской области решили возродить кролиководство Высокая рентабельность, быстрая окупаемость и востребованный диетический продукт. Подзабытую отрасль кролиководства решили возродить в одном из хозяйств...

Высокая рентабельность, быстрая окупаемость и востребованный диетический продукт. Подзабытую отрасль кролиководства решили возродить в одном из хозяйств Гродненской области. Начинали с 50 голов, сегодня на ферме содержатся уже около 3 тысяч кроликов. Для аграриев зверьки стали дополнительным постоянным доходом, в планах увеличение поголовья. В том, что кролики - это не только ценный мех, убедилсяБелый и серый великаны, бельгийский и калифорнийский фландры, а еще французский баран – это породы кроликов, о которых в хозяйстве "Хвиневичи" знают практически все. Производство нежного диетического мяса здесь решили поставить на промышленную основу еще в 2007 году. Начинали с 50 особей, сегодня их уже около 3 тысяч. Есть на ферме и свои любимчики. Вот этот огромный кролик пятнистого окраса - главный производитель. Потомство от него получают исключительно мясное. Отсюда и особый уход: составлен свой распорядок дня, а рацион питания выверен до граммов.Кролики хоть и производительные, но достаточно капризные животные. Не любят сквозняков, подвержены заболеваниям и даже посторонние в помещении могут негативно повлиять на их самочувствие. Содержание кроликов дело хлопотное, на ферме строгий санитарный режим. За каждым шедом, а это помещение, где содержатся зверьки, закреплен отдельный специалист. Он имеет право работать только со своим поголовьем.Хозяйство от них имеет быстрый оборот. Рентабельность производства соответствующая. Часть зверьков реализуют на мясопереработку, остальной объем продают населению. Кролиководы хозяйства стараются периодически обновлять поголовье. Попадают сюда и чистокровные особи, привезенные из Европы и России. По каждому из них ведется учет, чтобы линии не пересекались. В планах аграриев расширять производство, чтобы низкокалорийное, гипоаллергенное мясо кроликов стало хорошей альтернативой свинине или говядине.