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Оранжевый уровень из-за дождей и гроз опасности объявлен сегодня в Беларуси

10.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На большей части территории страны прогнозируются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град и сильные ливни. Во многих районах порывы ветра будут достигать до 20 м/с. Температура воздуха составит 28 градусов тепла. В четверг и пятницу на большей части территории Беларуси сохранится жаркая погода.
 
 
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На большей части территории страны прогнозируются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град и сильные ливни. Во многих районах порывы ветра будут достигать...
 
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