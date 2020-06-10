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Оранжевый уровень из-за дождей и гроз опасности объявлен сегодня в Беларуси
10.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа большей части территории страны прогнозируются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град и сильные ливни. Во многих районах порывы ветра будут достигать до 20 м/с. Температура воздуха составит 28 градусов тепла. В четверг и пятницу на большей части территории Беларуси сохранится жаркая погода.
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На большей части территории страны прогнозируются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град и сильные ливни. Во многих районах порывы ветра будут достигать...
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