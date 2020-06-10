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Книга "Михал Клеофас Огинский" - это часть цикла "История для школьников"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Книжная новинка о легенде белорусской истории Михале Клеофасе Огинском Книжная новинка о легенде белорусской истории и авторе одного из самых узнаваемых полонезов "Прощание с Родиной". Белорусская энциклопедия представила книгу для...

Книжная новинка о легенде белорусской истории и авторе одного из самых узнаваемых полонезов "Прощание с Родиной". Белорусская энциклопедия представила книгу для школьников и тех, кого интересует биография Михала Клеофаса Огинского. В преддверии 255-летия композитора и политического деятеля подлинную историю его жизни авторы Ирина Масленицына и Николай Богодяж зафиксировали на 43 страницах. Книгу иллюстрируют кадры музейных экспонатов, архивных документов и современных мест, в которых увековечена память о Михиле Огинском.Книга "Михал Клеофас Огинский" - часть цикла "История для школьников". Серия выходит в издательстве "Белорусская энциклопедия" с 2012 года. Новинки появляются каждый месяц. Так, 22 июня читателям представят книги "Панфиловцы" и "Пинская военная флотилия в боях за Беларусь летом 1941 года".