«Осторожно — переезд!»

Источник материала: Радзiма

Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом — серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся человеческими жертвами.

13 июля 2019 года около половины восьмого утра вблизи деревни Мокрое Быховского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда сообщением «Могилев–Солигорск» и автомобиля «Ниссан». 68-летний водитель «Ниссана» погиб на месте. Автомобиль выехал на переезд при включенном запрещающем сигнале светофора.

1 августа прошлого года около половины пятого дня на улице 70-лет Великой Победы в городе Шклове 15-летний местный житель, управляя мопедом «Хорс-152», при включенном красном сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с грузовым поездом. Подросток с множественными травмами доставлен в реанимационное отделение.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта и руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки, положением шлагбаума, звуковым сигналом и указаниями дежурного по железнодорожному переезду.

Водителю запрещается выезжать на переезд:

— при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

— при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

— при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);

— если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

— если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства и самовольно открывать шлагбаум.

В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, дорожного знака «Движение без остановки запрещено» или светофора, если их нет — не ближе 5 метров от шлагбаума, а при отсутствии последнего — не ближе 10 метров до ближайшего рельса.

При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда.

Одновременно водитель должен при имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 километр (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту приближающегося железнодорожного транспортного средства, а сам — оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При появлении железнодорожного транспортного средства водитель (пассажир) обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем — с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с фонарем или факелом).

Запрет на преодоление переезда при закрытом или закрывающемся шлагбауме и/или действующем звуковом сигнале и светофоре распространяется на всех участников дорожного движения, в том числе на пешеходов и велосипедистов!

Несоблюдение правил безопасности на переезде приводят к трагическим последствиям! Однако находятся еще достаточное количество желающих рисковать своей жизнью. Госавтоинспекция напоминает, что за данное нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2-х до 4-х базовых величин.

Госавтоинспекция призывает всех водителей к благоразумию, будьте внимательны на переездах, не спешите и не рискуйте напрасно.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома