В Ошмянах осудили двоих вымогателей

Источник материала: Tut.by

В Ошмянах осудили двоих мужчин, которые вымогали почти пять тысяч евро у знакомого и его близких родственников. Опасаясь за себя и близких, потерпевший передал мужчинам 600 евро. О приговоре сообщает Гродненский областной суд.



Фото: sk.gov.by

40-летний и 28-летний жители Ошмян с мая по ноябрь 2019 года требовали у 44-летнего знакомого 4,6 тысячи евро, угрожая насилием и повреждением имущества. Потерпевший угрозы воспринимал реально — ведь кто-то действительно не раз портил автомобили семьи.

Оказалось, один из мужчин одолжил у другого 4,6 тысячи евро, чтобы купить товар и перепродать его.

К потерпевшему они обратились с тем, чтобы он подсказал возможных покупателей. Он дал им номер телефона знакомого, однако дальше в их дела не вникал.

Когда заработать мужчинам не удалось, они решили, что деньги им будет должен потерпевший. Обвиняемые приходили и к его матери, просили ее повлиять на сына. Мужчины высказывали угрозы и намеки на повреждение ее имущества, женщина восприняла все серьезно и была напугана.

Обоих мужчин обвиняли в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, с повреждением имущества.

Обоим суд назначил срок в 3 года 6 месяцев колонии усиленного режима со штрафом в размере 100 базовых величин (2700 рублей). По закону об амнистии сразу же срок им сократили на год.