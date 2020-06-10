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Между Кыргызстаном и Габоном. Беларусь улучшила свою позицию в глобальном рейтинге миролюбия

10.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь продолжает улучшать свою позицию в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2020), который опубликовал Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) на основе данных из 163 стран планеты. Однако в целом, по мнению авторов исследования, ситуация в мире ухудшилась.


Иллюстрация: visionofhumanity.org

Индекс миролюбия формируется на основе многих факторов, в том числе оценки сплоченности общества, степени соблюдения прав человека, уровней политической и экономической стабильности, террористической угрозы, а также участия стран в вооруженных конфликтах.

Беларусь заняла 94-е место, сумев подняться за последний год на 4 позиции. В последние несколько лет улучшение положения нашей страны превратилось в тенденцию: в 2017 году мы занимали 103-е место, в 2018 году — 101-е, в 2019 году — 97-е.

Среди соседей нашей страны самой миролюбивой остается Польша — 29-е место. Латвия заняла 34-е место, Литва на 36-м. А вот наши восточные и южные соседи находятся на нижних строчках рейтинга: Украина на 148-м месте, улучшив свой прошлогодний показатель, а Россия расположилась на 154-м месте, не изменив своего положения за прошедший год.

США находятся в рейтинге на 121-м месте. Среди стран Евросоюза наиболее агрессивной авторы считают Францию (66-е место). А вот среди стран СНГ наиболее миролюбивым оказался Казахстан со своим 70-м местом.

По-прежнему с 2008 года самой миролюбивой страной в рейтинге остается Исландия, у которой, к слову, даже нет вооруженных сил. За год расклад в первой пятерке рейтинга не изменился: следом идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Наименее миролюбивым авторы рейтинга считают Афганистан, а также другие страны с продолжающимися вооруженными конфликтами — Сирию, Ирак, Южный Сунад, Йемен, Сомали, Демократическую Республику Конго и Центральноафриканскую Республику. Примечательно, что Россия в рейтинге расположилась перед за этими странами — на 154-м месте.

 
 
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Исследование проводилось на основании различных факторов и оценок информации из 163 стран мира.
 
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