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Развитие юго-востока Могилевской области. В приоритете строительство жилья и новые рабочие места

10.06.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На особом контроле  развитие юго-востока Могилевской области. За время действия 235 указа Президента  удалось вдохнуть жизнь во многие уголки региона, даже в самые, казалось бы, неперспективные. Среди норм  льготные преференции для бизнеса в виде снижения отчислений. Как результат - возможность вкладывать полученный доход в расширение производств, оплату труда. Строить жилье здесь можно всего под 1 % на 20 лет. Уровень жизни людей  стал гораздо выше. И это только начало. Действие основных положений документа продлевает новый,  177-й Указ "О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области" до 2025 года. В документе  новые преференции со стороны государства. Они касаются и бизнеса, и жилья. О неукоснительном выполнении каждого пункта программы, а также значимости повышения уровня жизни людей на пострадавших от аварии на  Чернобыльской АЭС территориях  в конце прошлой недели в Могилеве Президент еще раз напомнил активу региона. О новых планах  Андрей Ястребов.

Про таких, как Юрий Кочалкин, говорят: всю жизнь в сельском хозяйстве. 27 лет отработал механизатором в "Езерском". Сегодня в полях на кормозаготовке. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве немалое - под 2,5 тысячи. Поэтому и работа от зари до зари. 

Инвестиции в собственное производство позволили удержаться на рынке и Чериковскому лесхозу. Построили новые теплицы. Теперь в них самый ходовой товар - саженцы сосен, елей, кленов и дубов. 


Строительство жилья, новые рабочие места - в приоритете


Конечно, темп жизни в таких  отдаленных районах мог быть гораздо выше за счет новых бизнес-проектов. Площадок для инициатив хватает.


Развитие юго-востока Могилевской области. В приоритете строительство жилья и новые рабочие места


Развитие юго-востока страны на особом контроле


К слову, за время действия 235 указа многое удалось сделать: вложено свыше 700 миллионов рублей и свыше 30 миллионов прямых иностранных инвестиций. Создано более 2 тысяч новых высокоэффективных рабочих мест. Конечно, не все успели, где-то не без проблем. Да и нынешние события в мире каждый проект делают двойным испытанием.

Находясь на днях с командировкой на востоке страны, Президент ясно дал понять активу региона - внешние факторы уж точно ни для кого не станут поблажкой. Как пример успешных проектов -  один из филиалов барановичского предприятия, шьющего трикотажные изделия. Цех разместился в простаивающем когда-то помещении Кричевского завода резинотехнических изделий. Уже за год производство увеличили вдвое. И сейчас учредители готовы предложить работу всем здесь, дома. 


Беспрецедентные преференции для ведения бизнеса


Новой программой предусмотрена и новая форма господдержки  инвестпроектов на юго-востоке. По сути,  регион станет одним большим пилотным проектом для страны. Предприниматели смогут воспользоваться беспрецедентными преференциями. 


Жилье на юго-востоке станет доступнее


А еще у жителей юго-восточного региона появится возможность получить арендное жилье в собственность. По сути,  выкупить арендное жилье. Да, всего за 10 % от его стоимости. Правда, проживать в районе нужно не менее 10 лет. Есть и еще один вариант - за эту же стоимость можно приобрести невостребованное жилье. Для этого проживать в районе достаточно всего три года. 

 
Теги: Могилев
 
 
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На особом контроле  развитие юго-востока Могилевской области. За время действия 235 указа Президента  удалось вдохнуть жизнь во многие уголки региона, даже в самые,...
 
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