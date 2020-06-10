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Развитие юго-востока Могилевской области. В приоритете строительство жилья и новые рабочие места
10.06.2020 21:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа особом контроле развитие юго-востока Могилевской области. За время действия 235 указа Президента удалось вдохнуть жизнь во многие уголки региона, даже в самые, казалось бы, неперспективные. Среди норм льготные преференции для бизнеса в виде снижения отчислений. Как результат - возможность вкладывать полученный доход в расширение производств, оплату труда. Строить жилье здесь можно всего под 1 % на 20 лет. Уровень жизни людей стал гораздо выше. И это только начало. Действие основных положений документа продлевает новый, 177-й Указ "О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области" до 2025 года. В документе новые преференции со стороны государства. Они касаются и бизнеса, и жилья. О неукоснительном выполнении каждого пункта программы, а также значимости повышения уровня жизни людей на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях в конце прошлой недели в Могилеве Президент еще раз напомнил активу региона. О новых планах Андрей Ястребов.
Про таких, как Юрий Кочалкин, говорят: всю жизнь в сельском хозяйстве. 27 лет отработал механизатором в "Езерском". Сегодня в полях на кормозаготовке. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве немалое - под 2,5 тысячи. Поэтому и работа от зари до зари.
Инвестиции в собственное производство позволили удержаться на рынке и Чериковскому лесхозу. Построили новые теплицы. Теперь в них самый ходовой товар - саженцы сосен, елей, кленов и дубов.
Строительство жилья, новые рабочие места - в приоритете
Конечно, темп жизни в таких отдаленных районах мог быть гораздо выше за счет новых бизнес-проектов. Площадок для инициатив хватает.
Развитие юго-востока страны на особом контроле
К слову, за время действия 235 указа многое удалось сделать: вложено свыше 700 миллионов рублей и свыше 30 миллионов прямых иностранных инвестиций. Создано более 2 тысяч новых высокоэффективных рабочих мест. Конечно, не все успели, где-то не без проблем. Да и нынешние события в мире каждый проект делают двойным испытанием.
Находясь на днях с командировкой на востоке страны, Президент ясно дал понять активу региона - внешние факторы уж точно ни для кого не станут поблажкой. Как пример успешных проектов - один из филиалов барановичского предприятия, шьющего трикотажные изделия. Цех разместился в простаивающем когда-то помещении Кричевского завода резинотехнических изделий. Уже за год производство увеличили вдвое. И сейчас учредители готовы предложить работу всем здесь, дома.
Беспрецедентные преференции для ведения бизнеса
Новой программой предусмотрена и новая форма господдержки инвестпроектов на юго-востоке. По сути, регион станет одним большим пилотным проектом для страны. Предприниматели смогут воспользоваться беспрецедентными преференциями.
Жилье на юго-востоке станет доступнее
А еще у жителей юго-восточного региона появится возможность получить арендное жилье в собственность. По сути, выкупить арендное жилье. Да, всего за 10 % от его стоимости. Правда, проживать в районе нужно не менее 10 лет. Есть и еще один вариант - за эту же стоимость можно приобрести невостребованное жилье. Для этого проживать в районе достаточно всего три года.
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На особом контроле развитие юго-востока Могилевской области. За время действия 235 указа Президента удалось вдохнуть жизнь во многие уголки региона, даже в самые,...
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