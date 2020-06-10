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Личные приемы и прямые линии. Как решаются проблемы, которые волнуют белорусов

10.06.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Справедливость и соблюдение прав работников, о чем говорили сегодня на совещании у Президента, - важная составляющая в политике нашего государства. На защите интересов граждан стоят общественные организации, к примеру, профсоюзы. Главное - это и в работе всей вертикали власти. Система отлажена. Сегодня любой может записаться на личный прием либо воспользоваться прямой телефонной линией. И вопросы поступают разные: от бытовых, которые можно решить за несколько дней,  до проблем, которые требуют серьезного разбирательства. Надежда Сербиненко  узнала, как решаются "задачи со звездочкой" и прошлась по некоторым адресам (видео). 


 
 
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Справедливость и соблюдение прав работников, о чем говорили сегодня на совещании у Президента, - важная составляющая в политике нашего государства. На защите...
 
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