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От пыльных бурь Столин защитят озимыми

11.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

От пыльных бурь Столин защитят посеянные в следующем году озимые культуры, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото: Медиа-Полесье

Всю минувшую весну Столин засыпало песком. Ветер приносил его с близлежащих полей. Страдал не только проспект Мира, расположенный к полям ближе всего. При сильном ветре песок долетал до улицы Советской и парка «Маньковичи», проникал в помещения.

— На сельскохозяйственных полях при въезде в Столин в настоящее время посеяна кукуруза на семена, — сообщил заместитель председателя Столинского райисполкома Сергей Стовба. — Чтобы не было в дальнейшем в городе пыльных бурь, после выращивания и уборки кукурузы «Теребежов-Агро» осенью под урожай 2021 года планирует на этих земельных участках сев озимых зерновых культур.

 
 
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При сильном ветре песок долетал до улицы Советской.
 
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