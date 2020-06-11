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От пыльных бурь Столин защитят озимыми
11.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
От пыльных бурь Столин защитят посеянные в следующем году озимые культуры, сообщает
Всю минувшую весну Столин засыпало песком. Ветер приносил его с близлежащих полей. Страдал не только проспект Мира, расположенный к полям ближе всего. При сильном ветре песок долетал до улицы Советской и парка «Маньковичи», проникал в помещения.
— На сельскохозяйственных полях при въезде в Столин в настоящее время посеяна кукуруза на семена, — сообщил заместитель председателя Столинского райисполкома Сергей Стовба. — Чтобы не было в дальнейшем в городе пыльных бурь, после выращивания и уборки кукурузы «Теребежов-Агро» осенью под урожай 2021 года планирует на этих земельных участках сев озимых зерновых культур.
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При сильном ветре песок долетал до улицы Советской.
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