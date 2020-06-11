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Парламентарии пересмотрят закон о регулировании торговли

11.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Закон о госрегулировании торговли и общепита пересмотрят. Поправки обсудят сегодня в первом чтении в парламенте. Они должны упростить ведение бизнеса в указанных сферах. Так, к примеру, в законе намерены прописать переход на уведомительный принцип открытия дела независимо от включения сведений в реестры. Кроме того, торговые точки и заведения питания смогут сами определять режим работы. Правда, это не коснется ночных заведений, особенно расположенных в жилых домах. Их владельцам график работы все же придется согласовывать.
 
 
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Закон о госрегулировании торговли и общепита пересмотрят. Поправки обсудят сегодня в первом чтении в парламенте. Они должны упростить ведение бизнеса в указанных...
 
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