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Палата представителей одобрила назначение премьер-министра
11.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИзбавить экономику страны от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости - первоочередная задача правительства. Об этом сегодня заявил премьер-министр, выступая перед депутатами. По словам Романа Головченко, эти задачи найдут отражение в новой программе деятельности Совмина. Отметим, что сегодня Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром.
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Избавить экономику страны от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости - первоочередная задача правительства. Об этом сегодня заявил премьер-министр,...
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