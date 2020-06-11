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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Синоптики фиксируют температурные рекорды дня Активность пчел ученые связывают с высокими температурами. Накануне в столице был побит рекорд дня: воздух прогрелся до тридцати одного с половиной градуса....

Активность пчел ученые связывают с высокими температурами. Накануне в столице был побит рекорд дня: воздух прогрелся до тридцати одного с половиной градуса. Предыдущий максимум достигнут 24 года назад - на термометре зафиксировали чуть более плюс 29. Из-за жары создается пожароопасная ситуация в лесах. Посещать зеленые массивы запрещено в 12 районах Минской области. К счастью, за последние сутки ни одного пожара не случилось.