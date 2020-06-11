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Синоптики фиксируют температурные рекорды дня

11.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активность пчел ученые связывают с высокими температурами. Накануне в столице был побит рекорд дня: воздух прогрелся до тридцати одного с половиной градуса. Предыдущий максимум достигнут 24 года назад - на термометре зафиксировали чуть более плюс 29. Из-за жары создается пожароопасная ситуация в лесах. Посещать зеленые массивы запрещено в 12 районах Минской области. К счастью, за последние сутки ни одного пожара не случилось.
 
 
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Активность пчел ученые связывают с высокими температурами. Накануне в столице был побит рекорд дня: воздух прогрелся до тридцати одного с половиной градуса....
 
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