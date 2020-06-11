ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси обновился температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений

11.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Так, 10 июня синоптики зафиксировали максимальную температуру воздуха   в +33,6 °C в Жлобине. Этот показатель на 0,1 °C выше предыдущего рекорда, побитого в 1999 году в Мозыре.
Обновлены экстремумы в Минске и некоторых областных центрах: 
В столице воздух прогрелся до +31,6 °C, что на 2 °C больше значения, зафиксированного в 1996 году.
В Могилеве столбик термометра достиг отметки 33,5 °C. Предыдущий максимум был в 1998 году.
В Гомеле 10 июня температура воздуха составила 32,8 °C  - на 0,8 °C выше, чем в 1981 году.
В Витебске было +32,2 °C. Предыдущий рекорд в +30,6 °C был установлен в 1999 году.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда    
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, 10 июня синоптики зафиксировали максимальную температуру воздуха   в +33,6 °C в Жлобине. Этот показатель на 0,1 °C выше предыдущего рекорда, побитого в 1999 году в...
 
Новости дня
Новости общества
 
О тестировании на COVID-19 для выезда за границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика