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В Беларуси обновился температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений
11.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак, 10 июня синоптики зафиксировали максимальную температуру воздуха в +33,6 °C в Жлобине. Этот показатель на 0,1 °C выше предыдущего рекорда, побитого в 1999 году в Мозыре.
Обновлены экстремумы в Минске и некоторых областных центрах:
В столице воздух прогрелся до +31,6 °C, что на 2 °C больше значения, зафиксированного в 1996 году.
В Могилеве столбик термометра достиг отметки 33,5 °C. Предыдущий максимум был в 1998 году.
В Гомеле 10 июня температура воздуха составила 32,8 °C - на 0,8 °C выше, чем в 1981 году.
В Витебске было +32,2 °C. Предыдущий рекорд в +30,6 °C был установлен в 1999 году.
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Так, 10 июня синоптики зафиксировали максимальную температуру воздуха в +33,6 °C в Жлобине. Этот показатель на 0,1 °C выше предыдущего рекорда, побитого в 1999 году в...
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