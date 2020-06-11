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Доброе соседство. Аисты гнездятся рядом с человеком
11.06.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБогатая у нас не только флора, но и фауна. Только птиц в Беларуси более 300 видов. Половину из них можно встретить в столице и области: полевого воробья и деревенскую ласточку, черного стрижа и голубей. Но аисты, наверно, одни из самых известных - как в стране, так и за границей. С приходом тепла этих крылатых все чаще можно встретить во время полевых работ. Почему? Узнала Елена Витко (видео).
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Богатая у нас не только флора, но и фауна. Только птиц в Беларуси более 300 видов. Половину из них можно встретить в столице и области: полевого воробья и деревенскую...
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