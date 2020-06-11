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Новая форма оплаты проезда в столичных маршрутках

11.06.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оплатить проезд смартфоном теперь можно и в маршрутках. Сегодня сервис запустили на 10 микроавтобусах маршрута № 10-77, он связывает Комаровский рынок с микрорайоном Сухарево. Достаточно отсканировать QR-код телефоном  и оплата будет осуществлена. Постепенно сервис распространят и на другие маршруты, их в столице 72.
 
 
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Оплатить проезд смартфоном теперь можно и в маршрутках. Сегодня сервис запустили на 10 микроавтобусах маршрута № 10-77, он связывает Комаровский рынок с микрорайоном...
 
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