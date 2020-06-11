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В Минске подростки собрались дома у друга, один из них принес с собой пневматический пистолет

11.06.2020 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске подросток привел друзей к себе домой, один из них принес с собой пневматический пистолет. Парни стали стрелять в окна дома напротив. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: МВД

16-летний подросток пригласил к себе домой друзей, пока родители были на даче. Один из них принес с собой пневматический пистолет. Парни выпили алкоголь и ночью пошли стрелять из пистолета в окна жилого дома напротив.

Пострадавших не было, но парни повредили стекла оконных рам в четырех квартирах. Люди обратились в милицию.

Троих подростков задержали. Ранее молодые люди к уголовной и административной ответственности не привлекались, все трое учатся в одном из лицеев Минска.

Собранные по данному факту материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям минчан дана правовая оценка. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД г. Минска проводят проверку по факту распития спиртных напитков несовершеннолетними.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске подросток привел друзей к себе домой, один из принес с собой пневматический пистолет. Парни стали стрелять в окна дома напротив. Никто не пострадал.
 
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