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Жара, гроза: на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

12.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Белгидромет. Нынешней ночью по стране ожидаются ливни и грозы, а днем столбики термометров вновь перевалят за +30ºС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пятницу в период с 1.30 до 6 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которые сохранятся в течение дня. В дневные часы в отдельных районах град.

В дневные часы 12 июля во многих районах республики максимальная температура составит +30…+34ºС.

В Минске ночью ожидается гроза и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которые сохранятся в течение дня, днем будет до +31ºС.

В жару рекомендуется:

  • как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
  • употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
  • не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Тех, кто устал от лета, спешим успокоить — уже в субботу температура значительно понизится. А что произошло из-за грозы в четверг в Минске, можно посмотреть тут.

 
Теги: Минск
 
 
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