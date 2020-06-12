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Жара, гроза: на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
12.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Белгидромет. Нынешней ночью по стране ожидаются ливни и грозы, а днем столбики термометров вновь перевалят за +30ºС.
В пятницу в период с 1.30 до 6 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которые сохранятся в течение дня. В дневные часы в отдельных районах град.
В дневные часы 12 июля во многих районах республики максимальная температура составит +30…+34ºС.
В Минске ночью ожидается гроза и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которые сохранятся в течение дня, днем будет до +31ºС.
В жару рекомендуется:
Тех, кто устал от лета, спешим успокоить — уже в субботу температура значительно понизится. А что произошло из-за грозы в четверг в Минске, можно
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В Минске будет до +31ºС. Возможна гроза.
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