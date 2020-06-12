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В Беларуси возобновилась работа санитарной авиации

12.06.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасти в течение золотого часа: в Беларуси сегодня возобновилась работа санитарной авиации. Вылетевший из Гродно вертолет МЧС, на борту которого был пострадавший от обрушения здания на электроподстанции, приземлился в столице на площадке у Республиканского ожогового центра на базе БСМП. Сотрудник подстанции получил 50 % ожогов тела и сегодня в срочном порядке был доставлен в специализированное учреждение. Ранее подобные перевозки осуществлялись посредством наземного транспорта. 

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси: "В  дальнейшем мы планируем более широко использовать авиацию для  обеспечения гарантий доставки пациентов именно в  высокотехнологичные стационары с любой точки нашей страны, возможно, дальше из зарубежья для того, чтобы максимально качественно и быстро оказать необходимую помощь".

К слову, санитарная авиация также задействована в так называемых донорских полетах. За последние 3 года пилоты выполнили 255 вылетов для спасения 90 человек, нуждающихся в пересадке органов. 

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси: "Этот вертолет позволяет в условиях ограниченной площадки, городских улиц, на дороге выполнять посадки там, где совершаются ДТП". 

Что касается пострадавшего, то сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медики выполняют все необходимое лечение.

 
Теги: Гродно
 
 
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Спасти в течение золотого часа: в Беларуси сегодня возобновилась работа санитарной авиации. Вылетевший из Гродно вертолет МЧС, на борту которого был пострадавший...
 
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