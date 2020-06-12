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В Беларуси возобновилась работа санитарной авиации
12.06.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпасти в течение золотого часа: в Беларуси сегодня возобновилась работа санитарной авиации. Вылетевший из Гродно вертолет МЧС, на борту которого был пострадавший от обрушения здания на электроподстанции, приземлился в столице на площадке у Республиканского ожогового центра на базе БСМП. Сотрудник подстанции получил 50 % ожогов тела и сегодня в срочном порядке был доставлен в специализированное учреждение. Ранее подобные перевозки осуществлялись посредством наземного транспорта.
Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси: "В дальнейшем мы планируем более широко использовать авиацию для обеспечения гарантий доставки пациентов именно в высокотехнологичные стационары с любой точки нашей страны, возможно, дальше из зарубежья для того, чтобы максимально качественно и быстро оказать необходимую помощь".
К слову, санитарная авиация также задействована в так называемых донорских полетах. За последние 3 года пилоты выполнили 255 вылетов для спасения 90 человек, нуждающихся в пересадке органов.
Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси: "Этот вертолет позволяет в условиях ограниченной площадки, городских улиц, на дороге выполнять посадки там, где совершаются ДТП".
Что касается пострадавшего, то сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медики выполняют все необходимое лечение.
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Спасти в течение золотого часа: в Беларуси сегодня возобновилась работа санитарной авиации. Вылетевший из Гродно вертолет МЧС, на борту которого был пострадавший...
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