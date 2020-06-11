ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Носкевич: В Беларуси впервые за последние 5 лет возбуждено дело по статье «бандитизм»

12.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела об ограблении в столице ювелирного магазина «Яхонт» завершено. В ходе следствия выяснилось, что его фигуранты занимались и хищением оружия. Об этом журналистам рассказал глава Следственного комитета Иван Носкевич. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.


Фото: пресс-служба МВД

— В рамках расследования установлено несколько эпизодов преступной деятельности группировки из трех человек. Помимо разбойных нападений, они похищали оружие. Кроме того, устойчивость и целенаправленность действий этой группы позволили квалифицировать содеянное ими как бандитизм. Им предъявлено обвинение в том числе по статье 286 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По словам Носкевича, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз — около пяти лет назад.

— Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. Я думаю, в течение ближайшего месяца оно тоже будет передано прокурору для направления в суд, — сообщил глава СК.

Ювелирный магазин «Яхонт», напомним, дерзко ограбили в августе прошлого года. Двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, забрали все драгоценности с витрины и скрылись. Ущерб, причиненный магазину, составил более миллиона белорусских рублей.

4 сентября милиция отчиталась о задержании подозреваемых в ограблении магазина. Задержаны двое мужчин 36 и 37 лет. Часть похищенного нашли в тайнике у матери одного из подозреваемых. Кроме того, были изъяты пластиковые стяжки — такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».

Александр Лукашенко сегодня поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие этого громкого уголовного дела.

«Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили», — сказал Караеву Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Носкевича, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз - около пяти лет назад.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Взгляд на Беларусь" смотрите после "Панорамы" на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика