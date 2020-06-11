Носкевич: В Беларуси впервые за последние 5 лет возбуждено дело по статье «бандитизм»

Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела об ограблении в столице ювелирного магазина «Яхонт» завершено. В ходе следствия выяснилось, что его фигуранты занимались и хищением оружия. Об этом журналистам рассказал глава Следственного комитета Иван Носкевич. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.



Фото: пресс-служба МВД

— В рамках расследования установлено несколько эпизодов преступной деятельности группировки из трех человек. Помимо разбойных нападений, они похищали оружие. Кроме того, устойчивость и целенаправленность действий этой группы позволили квалифицировать содеянное ими как бандитизм. Им предъявлено обвинение в том числе по статье 286 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По словам Носкевича, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз — около пяти лет назад.

— Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. Я думаю, в течение ближайшего месяца оно тоже будет передано прокурору для направления в суд, — сообщил глава СК.

Ювелирный магазин «Яхонт», напомним, дерзко ограбили в августе прошлого года. Двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, забрали все драгоценности с витрины и скрылись. Ущерб, причиненный магазину, составил более миллиона белорусских рублей.

4 сентября милиция отчиталась о задержании подозреваемых в ограблении магазина. Задержаны двое мужчин 36 и 37 лет. Часть похищенного нашли в тайнике у матери одного из подозреваемых. Кроме того, были изъяты пластиковые стяжки — такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».

Александр Лукашенко сегодня поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие этого громкого уголовного дела.

«Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили», — сказал Караеву Лукашенко.