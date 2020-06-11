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Носкевич: В Беларуси впервые за последние 5 лет возбуждено дело по статье «бандитизм»
12.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расследование уголовного дела об ограблении в столице ювелирного магазина «Яхонт» завершено. В ходе следствия выяснилось, что его фигуранты занимались и хищением оружия. Об этом журналистам рассказал глава Следственного комитета Иван Носкевич. Сюжет был показан
— В рамках расследования установлено несколько эпизодов преступной деятельности группировки из трех человек. Помимо разбойных нападений, они похищали оружие. Кроме того, устойчивость и целенаправленность действий этой группы позволили квалифицировать содеянное ими как бандитизм. Им предъявлено обвинение в том числе по статье 286 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
По словам Носкевича, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз — около пяти лет назад.
— Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. Я думаю, в течение ближайшего месяца оно тоже будет передано прокурору для направления в суд, — сообщил глава СК.
Ювелирный магазин «Яхонт», напомним, дерзко ограбили в августе прошлого года. Двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева,
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«Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили», — сказал Караеву Лукашенко.
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По словам Носкевича, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз - около пяти лет назад.
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