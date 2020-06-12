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Вечером по выходным поезда в метро будут ходить чаще

12.06.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 13 июня сокращается время ожидания поездов в метро по выходным. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На обе линии подземки пустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7 утра до 20 вечера.

Так интервалы движения сократятся на одну минуту.

 
Теги: Минск
 
 
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На обе линии подземки пустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7 утра до 20 вечера.
 
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