Вечером по выходным поезда в метро будут ходить чаще

Источник материала: Tut.by

С 13 июня сокращается время ожидания поездов в метро по выходным. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На обе линии подземки пустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7 утра до 20 вечера.

Так интервалы движения сократятся на одну минуту.