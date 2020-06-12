|
Вечером по выходным поезда в метро будут ходить чаще
12.06.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 13 июня сокращается время ожидания поездов в метро по выходным. Об этом
На обе линии подземки пустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7 утра до 20 вечера.
Так интервалы движения сократятся на одну минуту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На обе линии подземки пустят дополнительные составы, которые будут работать по субботам и воскресеньям с 7 утра до 20 вечера.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)