|
Прогноз погоды на 13 июня
12.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с севера, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса. В субботу в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с севера, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)