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В Гомельской области открыт новый пункт таможенного оформления
12.06.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый пункт таможенного оформления открыли в Полесском регионе. Объект логистической инфраструктуры получил прописку в Мозыре и охватит девять районов области. Здесь будет выполняться хранение, взвешивание, сортировка, упаковка товаров и другие операции. Западная часть Гомельской области - это крупный промышленный регион. Производимая здесь продукция в большей степени ориентирована на внешние рынки. Поэтому новый пункт для этой территории - объект стратегический. В день открытия на площадке логистического центра заложили символическую аллею.
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Новый пункт таможенного оформления открыли в Полесском регионе. Объект логистической инфраструктуры получил прописку в Мозыре и охватит девять районов области....
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