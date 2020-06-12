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В Гомельской области открыт новый пункт таможенного оформления

12.06.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый пункт таможенного оформления открыли в Полесском регионе. Объект логистической инфраструктуры получил прописку в Мозыре и охватит девять районов области. Здесь будет выполняться хранение, взвешивание, сортировка, упаковка товаров и другие операции. Западная часть Гомельской области - это крупный промышленный регион. Производимая здесь продукция в большей степени ориентирована на внешние рынки. Поэтому новый пункт для этой территории - объект стратегический. В день открытия на площадке логистического центра заложили символическую аллею.

 
 
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Новый пункт таможенного оформления открыли в Полесском регионе. Объект логистической инфраструктуры получил прописку в Мозыре и охватит девять районов области....
 
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