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В преддверии Всемирного дня донора белорусы безвозмездно сдают кровь
12.06.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлаготворительную акцию Красного Креста и РНПЦ трансфузиологии поддержали неравнодушные белорусы, волонтеры, руководители министерств и международных организаций. Для участников акции организаторы подготовили символические презенты. В Беларуси ежедневно сдают кровь около 2 тысяч человек. Из них примерно 27 процентов безвомездно.
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Благотворительную акцию Красного Креста и РНПЦ трансфузиологии поддержали неравнодушные белорусы, волонтеры, руководители министерств и международных...
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