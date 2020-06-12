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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В преддверии Всемирного дня донора белорусы безвозмездно сдают кровь Благотворительную акцию Красного Креста и РНПЦ трансфузиологии поддержали неравнодушные белорусы, волонтеры, руководители министерств и международных...

Благотворительную акцию Красного Креста и РНПЦ трансфузиологии поддержали неравнодушные белорусы, волонтеры, руководители министерств и международных организаций. Для участников акции организаторы подготовили символические презенты. В Беларуси ежедневно сдают кровь около 2 тысяч человек. Из них примерно 27 процентов безвомездно.