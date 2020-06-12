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В столице сильный ветер повалил 13 деревьев, повреждены 3 автомобиля и 3 линии электропередачи

12.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последствия капризной погоды в центральном регионе. В столице сильный ветер накануне повалил 13 деревьев, повреждены 3 автомобиля и 3 линии электропередачи. Сначала поднялось облако пыли, затем начались ливень и гроза. Местами выпал град. Кстати, такое природное явление наблюдали не только в столице. Например, в Боровлянах осадки были размером с куриное яйцо.


Сегодня  оранжевый уровень опасности


Сегодня  также объявлен оранжевый уровень опасности. В прогнозах ливни, грозы и шквалистый ветер  до 20  метров в секунду. Местами возможен град. При этом воздух прогреется  до 34 градусов. В выходные на смену аномальному теплу придет антициклон "Томас". Установится обычный июньский температурный режим. Ночью в столице столбик термометра будет на отметке от 16  до 18 градусов. Днем до 21 со знаком плюс. В начале следующей недели ожидается постепенное повышение температуры. В понедельник в столице воздух прогреется  до 25 градусов.

 
 
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Последствия капризной погоды в центральном регионе. В столице сильный ветер накануне повалил 13 деревьев, повреждены 3 автомобиля и 3 линии электропередачи. Сначала...
 
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