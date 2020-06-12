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Время ожидания поездов в метро Минска в выходные сокращается
12.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДополнительные составы с завтрашнего дня будут работать на обеих линиях с 7 утра и до 8 вечера. Благодаря этому интервалы движения уменьшатся на одну минуту. Кстати, время движения электропоезда от начальной станции до конечной по линии "Малиновка" - "Уручье" составляет 28 минут, а по линии "Могилевская" - "Каменная Горка" - 27 минут.
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Дополнительные составы с завтрашнего дня будут работать на обеих линиях с 7 утра и до 8 вечера. Благодаря этому интервалы движения уменьшатся на одну минуту. Кстати,...
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