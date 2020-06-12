Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время ожидания поездов в метро Минска в выходные сокращается Дополнительные составы с завтрашнего дня будут работать на обеих линиях с 7 утра и до 8 вечера. Благодаря этому интервалы движения уменьшатся на одну минуту. Кстати,...

Дополнительные составы с завтрашнего дня будут работать на обеих линиях с 7 утра и до 8 вечера. Благодаря этому интервалы движения уменьшатся на одну минуту. Кстати, время движения электропоезда от начальной станции до конечной по линии "Малиновка" - "Уручье" составляет 28 минут, а по линии "Могилевская" - "Каменная Горка" - 27 минут.