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БГУ представит свои разработки на онлайн-выставке Made in Belarus #AgroFood

13.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выставка будет состоять из виртуальных стендов белорусских предприятий. Среди экспонатов ведущего вуза - пищевые добавки, химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания. В экспозицию университета также войдёт технология получения гипоаллергенного детского печенья.

Выставка пройдет с 16 июня по 19 июля на специальной электронной платформе Белорусской торгово-промышленной палаты.  
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Выставка будет состоять из виртуальных стендов белорусских предприятий. Среди экспонатов ведущего вуза - пищевые добавки, химические препараты для растений,...
 
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