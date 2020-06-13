|
БГУ представит свои разработки на онлайн-выставке Made in Belarus #AgroFood
13.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыставка будет состоять из виртуальных стендов белорусских предприятий. Среди экспонатов ведущего вуза - пищевые добавки, химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания. В экспозицию университета также войдёт технология получения гипоаллергенного детского печенья.
Выставка пройдет с 16 июня по 19 июля на специальной электронной платформе Белорусской торгово-промышленной палаты.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка будет состоять из виртуальных стендов белорусских предприятий. Среди экспонатов ведущего вуза - пищевые добавки, химические препараты для растений,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)