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Экзотическое пополнение в Гродненском зоопарке
14.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМилое пополнение в Гродненском зоопарке. У южноамериканских носух Лолы и Топы родились малыши. Радостное событие произошло еще в конце апреля, но все это время мать старательно охраняла детенышей, не позволяя им выходить из убежища. К слову, это уже второй приплод у данной пары, что свидетельствует о хороших условиях, созданных в зоосаде для тропических зверьков.
Детеныши чувствуют себя хорошо и уже в ближайшие дни должны выйти в уличные вольеры, где их смогут увидеть все желающие.
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Милое пополнение в Гродненском зоопарке. У южноамериканских носух Лолы и Топы родились малыши. Радостное событие произошло еще в конце апреля, но все это время...
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