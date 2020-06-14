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Экзотическое пополнение в Гродненском зоопарке

14.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Милое пополнение в Гродненском зоопарке. У южноамериканских носух Лолы и Топы  родились малыши. Радостное событие произошло еще в конце апреля, но все это время мать старательно охраняла детенышей, не позволяя им выходить из убежища. К слову, это уже второй приплод у данной пары, что свидетельствует о хороших условиях, созданных в зоосаде для тропических зверьков.
Детеныши чувствуют себя хорошо и уже в ближайшие дни должны выйти в уличные вольеры, где их смогут увидеть все желающие.

 
 
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Милое пополнение в Гродненском зоопарке. У южноамериканских носух Лолы и Топы  родились малыши. Радостное событие произошло еще в конце апреля, но все это время...
 
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