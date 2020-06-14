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Фермеры-любители по всей Минской области уже собирают урожай огурцов
14.06.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖаркая погода способствует не только активному отдыху, но и продуктивному агросезону. Солнце и дожди повлияли на рост многих сельскохозяйственных культур. Например, фермеры-любители по всей Минской области уже собирают урожай огурцов. Созревают в теплицах и другие культуры - помидоры, перец, капуста.
За сезонными витаминами отправилась Елена Витко (видео).
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Жаркая погода способствует не только активному отдыху, но и продуктивному агросезону. Солнце и дожди повлияли на рост многих сельскохозяйственных...
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