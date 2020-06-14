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Фермеры-любители по всей Минской области уже собирают урожай огурцов

14.06.2020 13:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жаркая погода способствует не только активному отдыху, но и продуктивному агросезону. Солнце и дожди повлияли на рост многих сельскохозяйственных культур. Например, фермеры-любители по всей Минской области уже собирают урожай огурцов. Созревают в теплицах и другие культуры - помидоры, перец, капуста.
За сезонными витаминами отправилась Елена Витко (видео).

 
 
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Жаркая погода способствует не только активному отдыху, но и продуктивному агросезону. Солнце и дожди повлияли на рост многих сельскохозяйственных...
 
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