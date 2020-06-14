Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь сегодня вместе со всем миром отмечает День донора Праздник появился 5 лет назад по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. В нашей стране немало тех, кто готов пожертвовать свою кровь ради спасения жизней...

Праздник появился 5 лет назад по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. В нашей стране немало тех, кто готов пожертвовать свою кровь ради спасения жизней безвозмездно. Число благотворительных доноров за последние 6 лет увеличилось в 19 раз. К слову, ежедневно по всей стране в пункты сдачи крови приходят до 2 тысяч белорусов.Стоит отметить, забор крови проводится в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями. Доноры проходят термометрию и соблюдают масочный режим.