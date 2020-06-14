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Беларусь сегодня вместе со всем миром отмечает День донора

14.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник появился 5 лет назад по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. В нашей стране немало тех, кто готов пожертвовать свою кровь ради спасения жизней безвозмездно.  Число благотворительных доноров за последние 6 лет увеличилось в 19 раз. К слову, ежедневно по всей стране в пункты сдачи крови приходят до 2 тысяч белорусов.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: "За последние 4 года выросло число доноров на 15 %. За 2019 год у нас около 100 тысяч доноров на донорские пункты за 2019 максимально за всю историю независимой Республики Беларусь количество донаций цельной крови, плазмы, тромбоцитов".

Стоит отметить, забор крови проводится в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями. Доноры проходят термометрию и соблюдают масочный режим.

 
 
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Праздник появился 5 лет назад по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. В нашей стране немало тех, кто готов пожертвовать свою кровь ради спасения жизней...
 
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