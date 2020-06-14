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В Беларуси вводят запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды

14.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще один шаг к улучшению экологии. В Беларуси вводят запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Такое изменение начнет действовать с 1 января следующего года. На первоначальном этапе исключат пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения еды.

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "В ноябре нами был разработан проект постановления Совета Министров, которым с 1 января 2021 года вводится запрет на использование пластиковой одноразовой посуды в объектах общественного питания по перечню, определяемому министерством".

В качестве одноразовой посуды на объектах общепита можно будет использовать изделия и предметы из бумаги, дерева и иных материалов природного происхождения.

 
 
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Еще один шаг к улучшению экологии. В Беларуси вводят запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Такое...
 
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