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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси вводят запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды Еще один шаг к улучшению экологии. В Беларуси вводят запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Такое...

Еще один шаг к улучшению экологии. В Беларуси вводят запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Такое изменение начнет действовать с 1 января следующего года. На первоначальном этапе исключат пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения еды.В качестве одноразовой посуды на объектах общепита можно будет использовать изделия и предметы из бумаги, дерева и иных материалов природного происхождения.