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НАН объявила набор в докторантуру и аспирантуру

14.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прием пройдет с 1 августа по 30 сентября 2020 года. Вступительные экзамены будут организованы с 5 по 9 октября.

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Прием пройдет с 1 августа по 30 сентября 2020 года. Вступительные экзамены будут организованы с 5 по 9 октября. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться?...
 
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