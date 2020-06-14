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В Бресте собирают подписи за проведение новых общественных обсуждений аккумуляторного завода

14.06.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Традиционная встреча противников аккумуляторного завода прошла 14 июня на площади Ленина в Бресте.


Во время встречи проходил сбор подписей под обращением с требованием провести новые общественные обсуждения проекта завода АКБ.

— Мы требуем провести общественное обсуждение, чтобы люди высказались в отношении данного завода, — рассказал один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк, — Мы хотим, чтобы людей ознакомили с его влиянием на окружающую среду и брестчане приняли решение: хотят они жить возле такого завода или нет. Важно, чтобы это было бы санкционированное мероприятие. Общественные обсуждения провели в 2017 году формально и люди до сих пор протестуют.


Дмитрий Бекалюк

По словам Дмитрия Бекалюка, 15 июня обращение планируется передать в Брестский облисполком, райисполком, а также новым собственникам завода — ООО «Аккумуляторный альянс».

Около 12.45 собравшиеся на площади прошли колонной по улицам Пушкинский и Советской до площадки возле кинотеатра «Беларусь», а затем разошлись.

По предварительной информации, обошлось без задержаний.


Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела выпустили из СИЗО до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

5 февраля 2020 года Экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Областные власти настаивали, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло. Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Компания подала апелляционную жалобу, но суд ее отклонил.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней — разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведели из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Первый является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел» и участвовал в соревнованиях с участием хоккейной команды президента. Второй — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.

7 июня Дмитрий Басков и Сергей Каганович пришли на площадь к противникам аккумуляторного завода. Они предложили всем желающим посетить завод, ознакомиться с оборудованием и изучить документацию. В тот же день предприятие посетили один из активистов инженер Демьян Лепесевич и кандидат технических наук Сергей Басов. По итогам осмотра Демьян Лепесевич отказался от комментариев, но сообщил, что никаких претензий к руководству и проектировщикам в плане непредоставления доступа он не имеет, сообщает «Вечерний Брест». Сергей Басов также отметил открытость компании, но подчеркнул, что свою позицию по предприятию он не поменял:

— Что бы ни говорили новые хозяева, есть мировой опыт, который никто пока не может опровергнуть. Зарубежные сопоставимые по производительности предприятия выбрасывают в атмосферу не менее 150 кг. Согласно американскому стандарту по охране окружающей среды для завода, перерабатывающего около 20 тысяч тонн свинца в год, выброс свинца в атмосферу не должен превышать 500 кг, а по европейским стандартам 300 кг. Мы уже наслышаны о мифических трех килограммах, теперь нам говорят о семнадцати. С моей точки зрения, эти цифры очень далеки от реальности, потому что невозможно отменить законы природы проектными и административными решениями.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По предварительной информации, очередная встреча противников завода прошла без задержаний.
 
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