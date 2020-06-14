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В Бресте собирают подписи за проведение новых общественных обсуждений аккумуляторного завода
14.06.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Традиционная встреча противников аккумуляторного завода прошла 14 июня на площади Ленина в Бресте.
Во время встречи проходил сбор подписей под обращением с требованием провести новые общественные обсуждения проекта завода АКБ.
— Мы требуем провести общественное обсуждение, чтобы люди высказались в отношении данного завода, — рассказал один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк, — Мы хотим, чтобы людей ознакомили с его влиянием на окружающую среду и брестчане приняли решение: хотят они жить возле такого завода или нет. Важно, чтобы это было бы санкционированное мероприятие. Общественные обсуждения провели в 2017 году формально и люди до сих пор протестуют.
По словам Дмитрия Бекалюка, 15 июня обращение планируется передать в Брестский облисполком, райисполком, а также новым собственникам завода — ООО «Аккумуляторный альянс».
Около 12.45 собравшиеся на площади прошли колонной по улицам Пушкинский и Советской до площадки возле кинотеатра «Беларусь», а затем разошлись.
По предварительной информации, обошлось без задержаний.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела
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7 июня Дмитрий Басков и Сергей Каганович
— Что бы ни говорили новые хозяева, есть мировой опыт, который никто пока не может опровергнуть. Зарубежные сопоставимые по производительности предприятия выбрасывают в атмосферу не менее 150 кг. Согласно американскому стандарту по охране окружающей среды для завода, перерабатывающего около 20 тысяч тонн свинца в год, выброс свинца в атмосферу не должен превышать 500 кг, а по европейским стандартам 300 кг. Мы уже наслышаны о мифических трех килограммах, теперь нам говорят о семнадцати. С моей точки зрения, эти цифры очень далеки от реальности, потому что невозможно отменить законы природы проектными и административными решениями.
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По предварительной информации, очередная встреча противников завода прошла без задержаний.
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