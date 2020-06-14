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«Ночь не спала, думала, снесет палатку». Из-за ветра туристы оказались в ловушке из сломанных деревьев

14.06.2020 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу вечером читательница TUT.BY Наталья вместе с семьей и друзьями поехала отдыхать на Березину в Осиповичский район. К вечеру субботы погода начала портиться, но туристов это не испугало, и они решили заночевать на природе. Ночью, вспоминает собеседница, поднялся сильный ветер, а утром, когда они проснулись, поняли: обратная дорога почти на километр заблокирована сломанными деревьями.


Фото в редакцию прислала Наталья

Наталья из Минска. В Осиповичском районе они с друзьями и детьми отдыхали недалеко от деревни Притерпа. Палатки семьи расставили на поляне.

— В субботу часов в 11 вечера стало греметь, пошел дождь, — возвращается к тем событиям Наталья. — Всю ночь я не спала, думала, снесет палатку. Гремело так раскатисто и долго, что мы даже не слышали, что рядом валило деревья. Возможно, звук уносил сильный ветер.

В пять утра, продолжает собеседница, она вышла из палатки. Примерно в двух-трех метрах от их лагеря лежали поваленные деревья.

— Чтобы выехать на дорогу, нам нужно было проехать через лес, но не тут-то было, — описывает происходящее читательница. — Из-за сваленных сосен мы оказались заблокированы. Вышли из машины, хотели посмотреть, что будет, если пройти в другую сторону, но там ситуация была еще хуже.

Туристы вызвали МЧС. Спасатели позвали на помощь лесников.


Фото в редакцию прислала Наталья

— Параллельно мы позвонили знакомому, который живет в деревне неподалеку. Он вынес нам две бензопилы, забрал детей — и мы сами стали расчищать дорогу, — рассказывает Наталья. — Пока ждали лесников, где-то час успели поработать. Лесники потом сказали, что ветром в районе повалило много деревьев, специалисты с шести утра расчищают буреломы.

Сейчас Наталья с детьми уже в Минске. Говорит, домой добрались хорошо.

— Второй раз мы ездим на Березину с палатками. В прошлом году попали тут под дождь, в этом под ураган.

Видео: читательница Наталья

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В Осиповичском лесхозе TUT.BY сообщили: ночью в районе бушевал сильный ветер.

— В субботу вечером у нас полил проливной дождь, и поднялся ветер, который повалил часть деревьев. Особенно пострадала притерпянская сторона, — рассказали в лесхозе. —  Сегодня с шести утра и примерно до трех дня лесники вместе с дорожными службами разрабатывали буреломы. Где-то повыворачивало с корнями старые деревья. Насколько нам известно, поврежденных кровель нет, но кому-то сломало забор.

 
Теги: Минск
 
 
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Выходные две семьи из Минска решили провести на Березине в Осипововичском районе. В ночь с субботы на воскресенье рядом с ними поднялся такой ветер, что утром...
 
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