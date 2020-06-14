ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпускники - 2020. Памятные кадры

14.06.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На красной дорожке под вспышки фотокамер так ярко, пусть и с соблюдением всех необходимых мер безопасности, прошло торжественное вручение аттестатов. А  выпускников  в этом году в столице  почти 10 тысяч. В школах и гимназиях под открытым небом звучали слова благодарности учителям, в небо улетали воздушные шары, а памятные кадры фиксировали в фотобоксах. О выпускниках 2020 - Юлия Токарь.

Неповторимый образ для дефиле по красной ковровой дорожке выпускницы продумывали заранее. Будущий маркетолог Майя Босякова свой лук доверила профессионалам.
Здесь во взрослую жизнь отправляют как будущих врачей (в гимназии есть так называемые медицинские классы химико-биологического профиля), а также маркетологов, менеджеров, ИТ-специалистов. Золотой фонд - это, конечно же, медалисты. В этом году их 13.
Вот так по красной ковровой дорожке -   каждый 11-классник сегодня чувствует себя настоящей звездой. Для выпускников выступают артисты, работают фотобоксы. И интересно, что здесь, в 204 столичной школе,  это первый выпуск.

Выпускники - 2020. Памятные кадры


В 6-й столичной гимназии этот год особенный - выпускной сотый. Среди счастливчиков-выпускников и Иван Липлянский. Кандидат в мастера спорта по шахматам увлекается, кстати, и китайскими - свою будущую профессию решил связать с авиацией.
Улыбчивые, амбициозные, с аттестатами в руках выпускники делятся школьными историями и трогательными фото в сторис под хештегом #2020. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На красной дорожке под вспышки фотокамер так ярко, пусть и с соблюдением всех необходимых мер безопасности, прошло торжественное вручение аттестатов. А ...
 
Новости дня
Новости общества
 
НАН объявила набор в докторантуру и аспирантуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика