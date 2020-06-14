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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпускники - 2020. Памятные кадры На красной дорожке под вспышки фотокамер так ярко, пусть и с соблюдением всех необходимых мер безопасности, прошло торжественное вручение аттестатов. А ...

На красной дорожке под вспышки фотокамер так ярко, пусть и с соблюдением всех необходимых мер безопасности, прошло торжественное вручение аттестатов. А выпускников в этом году в столице почти 10 тысяч. В школах и гимназиях под открытым небом звучали слова благодарности учителям, в небо улетали воздушные шары, а памятные кадры фиксировали в фотобоксах. О выпускниках 2020 -Неповторимый образ для дефиле по красной ковровой дорожке выпускницы продумывали заранее. Будущий маркетолог Майя Босякова свой лук доверила профессионалам.Здесь во взрослую жизнь отправляют как будущих врачей (в гимназии есть так называемые медицинские классы химико-биологического профиля), а также маркетологов, менеджеров, ИТ-специалистов. Золотой фонд - это, конечно же, медалисты. В этом году их 13.Вот так по красной ковровой дорожке - каждый 11-классник сегодня чувствует себя настоящей звездой. Для выпускников выступают артисты, работают фотобоксы. И интересно, что здесь, в 204 столичной школе, это первый выпуск.В 6-й столичной гимназии этот год особенный - выпускной сотый. Среди счастливчиков-выпускников и Иван Липлянский. Кандидат в мастера спорта по шахматам увлекается, кстати, и китайскими - свою будущую профессию решил связать с авиацией.Улыбчивые, амбициозные, с аттестатами в руках выпускники делятся школьными историями и трогательными фото в сторис под хештегом #2020.