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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах Обсудить можно вопросы, касающиеся развития малой родины и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных...

Обсудить можно вопросы, касающиеся развития малой родины и страны в целом. В ходе выездов работают и прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Завтра в Слуцкий райисполком выедет первый заместитель главы Администрации Максим Рыженков. 17 июня в Островецком райисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель главы Администрации Андрей Кунцевич, а в Березовском райисполкоме пройдет встреча с начальником главного управления Администрации Григорием Шлыком.