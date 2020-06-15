Грозы, жара и немного дождей. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя будет преимущественно жаркой, местами солнечной, местами дождливой. Возможны грозы, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник облачно с прояснениями, без осадков. Воздух днем прогреется до +20°С.

Во вторник — переменная облачность, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха — +21…23 °С.

В среду переменная облачность и дожди. Возможна гроза. Днем — до +28 °С.

В четверг утром — небольшая облачность, днем — переменная облачность, возможны дождь, гроза и сильный ветер. Вечером — дожди. Днем — +27 °С.

В пятницу — переменная облачность, без осадков. Днем будет до +30 °С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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