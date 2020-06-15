|
Грозы, жара и немного дождей. Погода в Гродно на неделе
15.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя будет преимущественно жаркой, местами солнечной, местами дождливой. Возможны грозы,
В понедельник облачно с прояснениями, без осадков. Воздух днем прогреется до +20°С.
Во вторник — переменная облачность, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха — +21…23 °С.
В среду переменная облачность и дожди. Возможна гроза. Днем — до +28 °С.
В четверг утром — небольшая облачность, днем — переменная облачность, возможны дождь, гроза и сильный ветер. Вечером — дожди. Днем — +27 °С.
В пятницу — переменная облачность, без осадков. Днем будет до +30 °С.
Хорошей недели — и оставайтесь дома!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая рабочая неделя будет преимущественно жаркой, местами солнечной, местами дождливой. Возможны грозы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)