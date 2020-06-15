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Станьте участниками интернет-марафона «Провожу лето с пользой»

15.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Интернет-марафон «Провожу лето с пользой» пройдет в Могилёвской области в период летних каникул.

Марафон проводится для организации общественно полезной, трудовой, творческой деятельности несовершеннолетних в условиях, отвечающих всем принципам безопасной жизнедеятельности. Принять участие в нем может любой желающий в возрасте от 7 до 18 лет, учащийся учреждений общего среднего, среднего специального и профессионального образования.

В качестве наставников по формированию и развитию трудовых, творческих, спортивных навыков могут выступить педагоги учреждений образования, специалисты учреждений культуры, спорта и туризма, родители (законные представители) или члены семей несовершеннолетних, представители трудовых коллективов, шефских и иных предприятий и организаций, ремесленники, представители детских и молодежных общественных организаций.

Результаты деятельности необходимо отразить в «Анкете достижений». Она заполняется в электронном виде и направляется в главное управление по образованию облисполкома на электронный адрес mospc@tut.by с пометкой «марафон» (форма анкеты размещена на главной странице сайта mospc.znaj.by).

Формат анкеты должен быть сохранен. Инструкция по ее заполнению также есть на сайте.

Анкеты участников будут размещены в социальной сети «Инстаграм» в аккаунте leto_s_polzoy под хештегом #провожулетоспользоймогилев.

Направляя анкеты, участники марафона соглашаются, что указанные в анкетах персональные данные, тексты и фотографии могут быть опубликованы, а также использованы для оформления инсталляций, публикаций.

Авторы самых содержательных «Анкет достижений» будут отмечены организаторами.

Ю. СТАВСКАЯ,

заместитель директора ГУО «Глусский районный социально-педагогический центр»

 
Теги: Могилев
 
 
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Интернет-марафон «Провожу лето с пользой» пройдет в Могилёвской области в период летних каникул. Марафон проводится для организации общественно...
 
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