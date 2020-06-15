Последствия воскресного урагана: поваленные деревья, затопленные участки и обрывы проводов

Источник материала: Tut.by

В воскресенье ураган нанес серьезный ущерб в нескольких районах нашей страны: падали деревья, повреждались крыши домов, многие населенные пункты оказались без электричества. О последствиях непогоды рассказала пресс-служба МЧС Беларуси.



Последствия затопления в Борисове. Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду 14 июня повреждал строения и жилые дома, валил деревья, обрывал линии электропередач. В результате сильных дождей оказались затоплены некоторые дороги и частные подворья. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Минской области больше всего пострадал Березинский район — там зафиксировано 45 падений деревьев на линии электропередач, 33 населенных пункта оставались без электричества, а стихия повредила 8 сельскохозяйственных построек. Для работы некоторым животноводческим предприятиям пришлось использовать генераторы МЧС и других организаций, пока поздно вечером энергоснабжение не было восстановлено. В Борисове примерно за семь часов выпало больше трети месячной нормы осадков, оказался подтоплен участок дороги и шесть частных подворий.

В одном из населенных пунктов Глусского районе Могилевской области сильный ветер повредил кровли строений.

За сутки оказались обесточены 279 населенных пунктов, 42 сельскохозяйственных строения, 855 трансформаторных подстанции. На утро понедельника в Гомельской и Минской областях электроснабжение все еще не было восстановлено в 12 населенных пунктах и на 49 трансформаторных подстанциях.