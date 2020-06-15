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Почти как в субтропиках: всю неделю будет очень тепло и с грозами

15.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сезон дождей продолжится, однако станет теплее, чем было в минувшие выходные. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За прошедшую половину июня в отдельных регионах выпало около полутора месячной нормы осадков. На текущей неделе сезон дождей продолжится — воздушные массы с юга европейской части России принесут очень теплый и влажный воздух.

16 июня ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +12… +18ºС, максимальная днем +23… +29ºС, в восточных районах местами до +30ºС.

В среду переменная облачность, по юго-западу страны, кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью
+14ºС… +20ºС, днем +25… +31ºС.

18 июня ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15… +20ºС, днем +25… +31.

В пятницу переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах с грозами. Ветер восточный умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15… +20°С, максимальная днем +25… +32°С.

В выходные ожидается теплая погода, лишь в северных, северо-западных районах будет свежее.

 
 
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За прошедшую половину июня в отдельных регионах выпало около полутора месячной нормы осадков. На текущей неделе сезон дождей продолжится - воздушные массы с юга...
 
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