ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дубровенцы продолжают наводить порядок на берегах водоемов

15.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы продолжают наводить порядок на берегах водоемов

Активисты БРСМ, волонтеры, сотрудники Дубровенской райооной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды провели трудовой десант на берегах водоема в районе ДРСЭУ.
Несмотря на то что эта акция не первая, а отсутствие тепла сдерживало поток отдыхающих, участники акции собрали большое количество мусора. Акция проходила в знойный день, отдыхающих на берегу было достаточно. И некоторые из них, не стесняясь наводящих порядок людей, старались подальше отшвырнуть упаковку от принесенных с собой перекусов. Такое поведение, по меньшей мере, непонятно.


Дубровенцы продолжают наводить порядок на берегах водоемов


Дубровенцы продолжают наводить порядок на берегах водоемов


Дубровенцы продолжают наводить порядок на берегах водоемов

Лето еще только набирает силу. Впереди дни, когда еще не раз захочется вернуться на этот берег. Интересно, рады ли будут такие отдыхающие встрече со своими старыми следами или, возмущаясь мусором, будут требовать, чтобы кто-то убирал место отдыха?
Уважаемые земляки, мы уверены: если уж на берег вы принесли полные сумки с провизией, и вам было не тяжело, то унести с собой пустые пакеты и упаковки, вам, отдохнувшим, накупавшимся и окрепшим, не составит труда! Давайте будем уважать и ценить труд друг друга!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты БРСМ, волонтеры, сотрудники Дубровенской райооной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды провели трудовой десант на берегах водоема в
 
Новости дня
Новости общества
 
Продавец салона сотовой связи использовал схему с рассрочками, чтобы похитить около 500 телефонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика