Дубровенцы продолжают наводить порядок на берегах водоемов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Активисты БРСМ, волонтеры, сотрудники Дубровенской райооной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды провели трудовой десант на берегах водоема в районе ДРСЭУ.

Несмотря на то что эта акция не первая, а отсутствие тепла сдерживало поток отдыхающих, участники акции собрали большое количество мусора. Акция проходила в знойный день, отдыхающих на берегу было достаточно. И некоторые из них, не стесняясь наводящих порядок людей, старались подальше отшвырнуть упаковку от принесенных с собой перекусов. Такое поведение, по меньшей мере, непонятно.



















Лето еще только набирает силу. Впереди дни, когда еще не раз захочется вернуться на этот берег. Интересно, рады ли будут такие отдыхающие встрече со своими старыми следами или, возмущаясь мусором, будут требовать, чтобы кто-то убирал место отдыха?

Уважаемые земляки, мы уверены: если уж на берег вы принесли полные сумки с провизией, и вам было не тяжело, то унести с собой пустые пакеты и упаковки, вам, отдохнувшим, накупавшимся и окрепшим, не составит труда! Давайте будем уважать и ценить труд друг друга!