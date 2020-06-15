Продавец салона сотовой связи использовал схему с рассрочками, чтобы похитить около 500 телефонов

Источник материала: Tut.by

Продавец в магазине сотовой связи давал покупателям на подпись подложные договоры рассрочки на мобильные телефоны вместе с оформлением документов для стандартных операций. Так мужчина похитил 479 мобильных телефонов. Подробности сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Фото: William Hook / Unsplash

25-летний продавец магазина заключал подложные договоры с покупателями — якобы они покупали телефон в рассрочку. На самом деле люди не знали, что от их имени заключают сделку, подписывали соглашения, не читая их, вместе с документами при совершении стандартных операций.

Личные данные мужчина получал, когда покупатели обращались в салон за оформлением сим-карт и подключением мобильной связи. Копии документов он накапливал, чтобы потом использовать при оформлении подложных договоров.

Телефоны мужчина продавал через посредника — сотрудника интернет-магазина. Часть из них продана с гарантийными талонами. Покупатели не знали, каким путем получена техника.

Вырученные деньги сотрудник салона тратил на личные нужды, на ставки в букмекерских конторах, на оплаты по фиктивным договорам купли-продажи с рассрочкой платежа. Такая схема позволяла преступлению длительное время оставаться невыявленным.

В феврале 2020 года в связи с многочисленными претензиями клиентов представители оператора сотовой связи обратились в правоохранительные органы.

Выяснилось, что за два года мужчина похитил 479 мобильных телефонов и 479 сим-карт на 250 тысяч рублей.

Мужчине инкриминированы присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере по ч.4 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Дело передано в суд. В отношении мужчины применена мера пресечения в виде личного поручительства.